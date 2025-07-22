СМИ узнали время начала переговоров Москвы и Киева в Турции

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле предварительно ожидаются в среду в 19:00 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий источник.

Как отмечается в публикации, дата и время все еще уточняются.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут в Стамбуле на этой неделе. Турецкая сторона также будет представлена на этих переговорах на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.

Ранее в Кремле выразили надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не рассчитывают на «прорывы из разряда чудес».

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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