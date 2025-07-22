Чуда не будет: Кремль раскрыл ожидания от новых переговоров с Украиной

В Кремле надеются, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, в Москве не рассчитывают на «прорывы из разряда чудес» на предстоящих переговорах.

«Надеемся, что [новый раунд переговоров] будет на этой неделе, как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что тема переговоров достаточно сложная. «Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», – добавил он.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговоров, пресс-секретарь президента РФ заявил, что «тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренности об обменах или о возвращении тел погибших – это уже результативность».

Вместе с тем, Песков указал, что «рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого». «Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», – полагает он.

Пресс-атташе Кремля добавил, что не стал бы оценивать потенциальные сроки урегулирования на Украине, так как это «зависит от множества факторов» и любые прогнозы будут ошибочными.

В то же время Песков подчеркнул, что Россия будет добиваться обеспечения своих интересов в украинском вопросе и выполнения поставленных задач.

Представитель Кремля также заявил, что РФ и Украине «предстоит много поработать», прежде чем обсуждать перспективы встреч на высоком и высшем уровнях. Он указал, что Москва по-прежнему исходит из того, что введенный Киевом запрет на переговоры с президентом РФ продолжает действовать.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что третий раунд переговоров российской и украинской делегаций намечен на 23 июля в Стамбуле. Источник ТАСС сообщал, что встреча пройдет 24 июля. Позднее источник агентства во стамбульском дворце Чираган заявил, что встреча делегаций РФ и Украины запланирована на 23 июля. До этого турецкая газета Independent Türkce со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что третий раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться 23 или 24 июля в Стамбуле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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