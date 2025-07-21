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Понедельник, 21 июля 2025, 13:50 мск

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СМИ назвали возможные даты для новых переговоров России и Украины

Архив, фото: телеграм-канал МИД РФ

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться 23 или 24 июля в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Independent Türkce со ссылкой на дипломатические источники.

«На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается», – пишет издание.

Отмечается, что российская и украинская стороны проведут технические переговоры по ограниченному кругу вопросов. Ожидается, что основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ, говорится в публикации.

Между тем, как сообщил в понедельник источник ТАСС, дата новых переговоров РФ и Украины еще находится в процессе согласования и будет своевременно объявлена.

Накануне в российской переговорной группе подтвердили, что Киев предложил Москве провести очередной раунд переговоров на этой неделе. Источник ТАСС сообщал, что дата пока не согласована. При этом отмечалось, что Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Напомним, в субботу, 19 июля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне провести очередные переговоры на следующей неделе. Зеленский поставил перед экс-главой Минобороны Украины задачу «активизировать переговорный трек» с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил принципиальный настрой Москвы урегулировать конфликт с Украиной с помощью дипломатии. Он поблагодарил Эрдогана за готовность и дальше содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке.

Москва и Киев уже провели два раунда прямых переговоров – 16 мая и 2 июня, их итогом стал обмен военнопленными и передача Киеву тел погибших бойцов ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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