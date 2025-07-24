Польша вышла из конвенции по запрету противопехотных мин

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выходе страны из конвенции о противопехотных минах. Об этом сообщила пресс-служба президентской канцелярии.

Сейм Польши одобрил этот закон в июне. За выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое воздержались.

Ранее Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили государства-члены ООН о выходе из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Позже к этому решению присоединилась Финляндия.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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