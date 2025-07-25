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Трамп анонсировал личную встречу с Путиным и Зеленским

Архив. Фото: Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным и предводителем киевского режима Владимиром Зеленским состоится. Такую уверенность выразил в беседе с журналистами американский лидер.

«Это произойдет. Но она (встреча) должна была пройти еще три месяца назад», – сказал Трамп, слова которого цитирует РБК со ссылкой на американские СМИ.

Издание отмечает, что таким образом Трамп ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров.

«Это может случиться, но это может случиться через два-три месяца», – приводит слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Вместе с тем Трамп допустил, что США придется ввести вторичные санкции против России. «Возможно», – отметил он, добавив, что Вашингтон может сделать это раньше, чем истечет 50-дневный срок для достижения прогресса в урегулировании конфликта.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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