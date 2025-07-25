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Трамп пригрозил России вторичными санкциями

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность введения вторичных санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом американский лидер заявил накануне визита в Великобританию.

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции против России», – сказал Трамп, слова которого цитируют американские СМИ.

Американский лидер ранее неоднократно грозил санкциями против России. В середине июля Трамп заявлял о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России на фоне уже существующих запретительных санкций, которые и так фактически свернули взаимную торговлю.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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