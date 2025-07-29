На Манхэттене при стрельбе в бизнес-центре погибли пять человек

На Манхэттене вооруженный мужчина открыл огонь в офисном здании. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский.

Стрельба произошла в бизнес-центре, где располагаются многие известные компании, а также штаб-квартира Национальной футбольной лиги. Полицейские заблокировали здание и ввели ограничения движения в районе 52-й Восточной улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню.

27-летний мужчина, личность которого устанавливается, расстрелял несколько человек, а затем покончил с собой. В общей сложности погибли пятеро, включая нападавшего и полицейского. Трое получили ранения, один из них госпитализирован в критическом состоянии, жизнь еще двоих пострадавших, по оценкам врачей, вне опасности.

На место прибыли сотрудники Федерального бюро расследований, мотивы стрелявшего устанавливаются. Предположительно, он действовал в одиночку.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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