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Четверг, 31 июля 2025, 16:24 мск

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В США произошла вспышка «болезни легионеров»

В Нью-Йорке произошло массовое заражение «болезнью легионеров». Зарегистрированы 22 случая, один из них имел летальный исход.

Вспышка легионеллеза зафиксирована в квартале Гарлем на Манхэттене и близлежащих районах. «Один человек погиб и минимум 22 человека заразились», – указывает телеканал ABC со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Власти рекомендовали обращаться к медикам в случае симптомов, похожих на грипп. В группу высокого риска входят люди старше 50, курильщики, люди с хроническими заболеваниями легких и ослабленной иммунной системой.

В Нью-Йорке в последние дни стоит очень жаркая и влажная погода. Бактерии легионеллы развиваются в теплой воде, а заражение может произойти через вдыхание водяных паров.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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