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В Турции оштрафовали вскакивающих раньше времени пассажиров самолетов

В Турции оштрафовали пассажиров, которые раньше времени покинули свои места в самолете. Об этом сообщают местные СМИ.

Некоторые пассажиры встали сразу после приземления самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявшего рейс София – Стамбул. Бортпроводники попросили людей вернуться на свои места, но часть пассажиров вступила в спор.

В результате экипаж вызвал полицейских, которые и оштрафовали нарушителей. Размер штрафа составил примерно 70 долларов.

Нововведение для слишком спешащих пассажиров было принято в Турции в мае текущего года. Как тогда заявили в Turkish Airlines эта практика является не только дисциплинарной мерой, но и шагом, напрямую связанным с безопасностью пассажиров. Открытие багажных отделений во время движения самолета уже привело ко многим несчастным случаям и травмам.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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