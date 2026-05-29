В США взорвалась космическая ракета компании Blue Origin

Испытания новой ракеты компании Blue Origin завершились мощным взрывом. С ее помощью планировалось выводить на орбиту спутники широкополосного интернета Amazon.

Специалисты компании Джеффа Безоса тестировали двигатели New Glenn, когда произошел мощный взрыв прямо на стартовом столе, в небо поднялся огромный огненный гриб.

С помощью ракеты New Glenn планировалось выводить на орбиту группировку интернет-спутников Amazon LEO. На разработку потратили 2,5 млрд долларов, а один запуск стоит 68 млн долларов. Судя по всему, запуск аппаратов будет отложен на некоторое время.

В Blue Origin сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет, причины ЧП устанавливаются.

В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск сыронизировал над конкурентом: «Очень неудачно. Ракеты – это трудно».

Таллахасси, Зоя Осколкова

