В США трехлетняя девочка застрелила младшую сестру из пистолета отца

В США девочка, оставшись без присмотра, застрелила сестру из пистолета отца. Об этом сообщают местные СМИ.

Две девочки трех и двух лет играли в комнате, когда отец ушел в другое перемещение, чтобы переодеться. Перед этим мужчина выложил пистолет из кобуры на камин.

Из другой комнаты глава семейства услышал выстрел. Как выяснилось, старшая сестра выстрелила в голову младшей. Пострадавшую спасти не удалось.

Отца девочек задержали и допросили. Они признал свою вину в том, что оставил оружие рядом с детьми, при этом зная, что малышка проявляла интерес к пистолету. В скором времени мужчине вынесут приговор.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube