Британец столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

В Великобритании посетитель зоопарка столкнул маленького мальчика в вольер к крокодилам. Ребенок госпитализирован в критическом состоянии.

Инцидент произошел в городе Хантингдоншир, графство Кембриджшир (Восточная Англия). 30-летний житель Норфолка схватил трехлетнего мальчика и кинул его в вольер с крокодилами.

Малыша удалось спасти, его госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно критическое.

Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Мотивы мужчины устанавливаются. Отмечается, что он не был знаком с ребенком.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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