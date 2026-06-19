российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британец столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

В Великобритании посетитель зоопарка столкнул маленького мальчика в вольер к крокодилам. Ребенок госпитализирован в критическом состоянии.

Инцидент произошел в городе Хантингдоншир, графство Кембриджшир (Восточная Англия). 30-летний житель Норфолка схватил трехлетнего мальчика и кинул его в вольер с крокодилами.

Малыша удалось спасти, его госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно критическое.

Подозреваемого арестовали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Мотивы мужчины устанавливаются. Отмечается, что он не был знаком с ребенком.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Европа

SpaceX предупредила о проблемах со Starlink на Украине из-за ЕС / Евросоюз впервые продлит антироссийские санкции на год / Великобритания отправит Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО / СМИ узнали о планах фон дер Ляйен по ограничениям для украинских беженцев / Глава Пентагона призвал НАТО стать жестким военным альянсом / СМИ: Трамп просит оборонные компании США производить ракеты в Европе / В России обсуждают варианты для возврата заблокированных за границей активов / Болгария выступила против санкций ЕС в отношении главы РПЦ и российской энергетики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,