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В национальной разведке США начались массовые увольнения

В национальной разведке США начались массовые сокращения. Точное число тех, кто лишится работы, не называется. По словам источников, речь идет о сотнях человек, передает CNN.

Реализацию плана по сокращению штата запустил исполняющий обязанности главы национальной разведки США (ODNI) Уильям Пулте. Как сообщили собеседники телеканала, подразделениям ODNI поручили предоставить списки сотрудников.

Всего Пулте курирует 18 разведывательных агентств. Ожидается, что под сокращения могут попасть, в частности, Национальный контртеррористический центр (NCTC) и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Напомним, предыдущий директор ODNI Тулси Габбард объявила об отставке в мае этого года. Свое решение она связала с болезнью супруга. При этом СМИ сообщали, что в Белом доме настояли на ее уходе, а президент США Дональд Трамп намекал на разногласия с ней.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / США

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