В Италии хакеры взломали базу данных налоговой службы

В Италии хакеры взломали базу данных налогового управления. Злоумышленники потребовали выкуп и пригрозили опубликовать конфиденциальные документы.

Как сообщает газета il Messaggero, о взломе стало известно из материала на сайте Darkweb. Хакерскую атаку организовала группировка Lockbit. По словам киберпреступников, им удалось похитить 78 гигабайт данных.

Взломщики дали итальянским властям пять дней на выплату выкупа. Хакеры утверждают, что получили доступ к корпоративным документам, финансовым отчетам и договорам.

Расследованием произошедшего занимается подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Тем временем, специалисты налогового управления пытаются оценить возможный ущерб от публикации документов в открытом доступе.

Рим, Зоя Осколкова

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