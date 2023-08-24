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Четверг, 24 августа 2023, 14:01 мск

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В Риме слон и жираф сбежали со съемочной площадки

Жители Рима сняли на видео слона и жирафа, свободно гуляющих по улицам. Об этом сообщает La Repubblica.

Животные были замечены в квартале Чинечитта, где располагается большое количество киностудий. По всей видимости, слона и жирафа привезли для участия в съемках, но они сбежали.

В погоню за беглецами отправились несколько мужчин. Остается неизвестным, удалось ли изловить животных.

В соцсетях пользователи в шутку предположили, что слон и жираф поспешили покинуть Рим из-за плачевного состояния городских улиц. В свою очередь зоозащитники заявили, что животных нужно немедленно вернуть в естественную среду обитания.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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