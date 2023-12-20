На юге Италии произошло несколько подземных толчков

Жители юга Италии почувствовали несколько подземных толчков. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии (Ingv).

Землетрясение зафиксировали в провинции Реджо-Калабрия. Магнитуда самого мощного колебания земной поверхности составила от 3,6 до 4,1. Эпицентр находился неподалеку от городка Само, очаг залегал на глубине 14 км.

Жители Апеннинского полуострова и Сицилии ощутили поземные толчки и выбежали на улицу. Людей охватила паника, многие долго время оставались снаружи, опасаясь возвращаться в дома.

В настоящее время нет информации о нанесенном ущербе. Городские службы проверяют целостность строений, в школах отменили занятия.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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