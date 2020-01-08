В авиакатастрофе украинского Боинга в Тегеране выживших нет

В авиакатастрофе самолета «Международных авиалиний Украины», который упал сегодня в Тегеране, выживших нет. Об этом сообщают иранские СМИ.

Напомним, Боинг 737 с 180 пассажирами на борту вылетел 8 января из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Вскоре после взлёта экипаж перестал выходить на связь с диспетчерской, лайнер потерял высоту и рухнул на землю.

Кадры крушения уже появились в Интернете. На них видно, как светящаяся точка в небе стремительно падает на землю.

Приоритетной версией аварии на данный момент является техническая неисправность самолета.

Тегеран, Елена Васильева

Тегеран. Другие новости 08.01.20

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