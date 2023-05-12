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Пятница, 12 мая 2023, 17:16 мск

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В Киеве мечтают завершить войну на Украине к зиме

Фото: glavcom.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов надеется, что активные военные действия против России удастся завершить к зиме. По его словам, для этого возможны несколько контрнаступлений.

«К зиме мы хотим полностью завершить войну», – цитируют его заявление украинские СМИ.

«У нас есть общий план – освободить все наши территории… Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется», – сказал Данилов.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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