На Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин заочно приговорен к 15 годам колонии. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В Службе безопасности Украины Володина называют «доверенным лицом главы Кремля», которое принимало непосредственное участие в подготовке начала боевых действий. Так, ему вменяется в качестве обвинения, в том числе, тот факт, что что 15 февраля 2022 года именно глава Госдумы поставил на голосование обращение депутатов к президенту РФ с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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