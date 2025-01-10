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Пятница, 10 января 2025, 18:10 мск

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Зеленский надеется на гарантии безопасности от США

Киев надеется получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году. Как заявил Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rainews24, Вашингтон должен оказать давление на Москву.

«Наша цель состоит в том, чтобы получить гарантии безопасности в этом году и закончить в войну в этом году. Мы сделаем для этого все», – сказал Зеленский (цитата по РИА «Новости»).

«Для нас очень важно, чтобы наступил мир, но прежде чем о чём-то договариваться, мы должны определить серьезные гарантии безопасности для Украины и для Европы», – заявил глава киевского режима, подчеркнув, что США должны «оказать давление на Россию и дать Украине и Европе гарантии безопасности».

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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