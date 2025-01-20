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Понедельник, 20 января 2025, 18:47 мск

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На Украине арестованы генералы за провал обороны в Харьковской области

Государственное бюро расследований и Службы безопасности Украины провели задержание высокопоставленных командиров ВСУ, ответственных за провал обороны Харьковской области и продвижение российских войск. В их числе генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко, а также полковник Дмитрий Рюмшин.

Военачальники обвиняются в халатности, которая в мае 2024 года привела к потере территорий на севере Харьковской области, а также к гибели солдат и уничтожению вооружений, пишут украинские СМИ.

Согласно материалам следствия, командиры не обеспечили обустройство оборонительных позиций, не произвели необходимые маневры и нарушили приказы.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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