Глава киевского режима Владимир Зеленский не уверен, что Украина сможет удержать территорию без американской помощи. По его словам, без поддержки Вашингтона Европа также наверняка ослабит содействие Киеву.

«Военная помощь критически важна. Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Если американская помощь прекратится, это окажет влияние на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы будем не только зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки. Это будет не просто 30% или 35% – мы можем потерять не менее 60% общего объема помощи. Риск территориальных потерь и побед Путина значительно возрастет», – заявил Зеленский.

В то же время глава киевского режима рассказал, что пока военная поддержка из США поступает. Речь идет о пакетах помощи, которые были одобрены в период президентства Джо Байдена.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube