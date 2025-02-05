российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 февраля 2025, 19:59 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский признал беспомощность Киева без поддержки США

Фото: соцсети Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский не уверен, что Украина сможет удержать территорию без американской помощи. По его словам, без поддержки Вашингтона Европа также наверняка ослабит содействие Киеву.

«Военная помощь критически важна. Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Если американская помощь прекратится, это окажет влияние на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы будем не только зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки. Это будет не просто 30% или 35% – мы можем потерять не менее 60% общего объема помощи. Риск территориальных потерь и побед Путина значительно возрастет», – заявил Зеленский.

В то же время глава киевского режима рассказал, что пока военная поддержка из США поступает. Речь идет о пакетах помощи, которые были одобрены в период президентства Джо Байдена.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Украина получила через USAID помощь на $35 млрд / Украинский беспилотник атаковал Белгород: ранен мирный житель / Азербайджан выделил Киеву миллион долларов / 150 на 150: Россия и Украина обменялись военнопленными / ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии / ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области / Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным о мире / Зеленский заявил о готовности отдать Трампу редкоземельные металлы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,