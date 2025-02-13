российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 февраля 2025, 21:24 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский надеется, что Трамп все-таки будет учитывать позицию ЕС на переговорах с Путиным по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп будет учитывать в переговорах с Москвой европейскую позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский также отметил, что наилучшим вариантом для Киева стало бы членство в НАТО. По его словам, об этом шла речь на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который якобы согласился с позицией киевского руководства.

Стоит отметить, что ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно в рамках мирных переговоров с Россией. Глава Пентагона со своей стороны подтвердил, что члены блока в ЕС должны рассчитывать только на собственные силы.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Средства ПВО обезвредили 7 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря / Пентагон готов ко всем сценариям урегулирования конфликта на Украине / ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области: ранен мирный житель / В НАТО отреклись от Украины / Путин и Трамп обсудили возможность встречи в Эр-Рияде – Кремль / Трамп сообщил о хорошей возможности для завершения войны на Украине / Трамп готовит для России «сюрприз» на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День» / ЕС и Киев попытаются сорвать договоренности Путина и Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,