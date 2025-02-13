Зеленский надеется, что Трамп все-таки будет учитывать позицию ЕС на переговорах с Путиным по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп будет учитывать в переговорах с Москвой европейскую позицию по урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский также отметил, что наилучшим вариантом для Киева стало бы членство в НАТО. По его словам, об этом шла речь на переговорах с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который якобы согласился с позицией киевского руководства.

Стоит отметить, что ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе невозможно в рамках мирных переговоров с Россией. Глава Пентагона со своей стороны подтвердил, что члены блока в ЕС должны рассчитывать только на собственные силы.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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