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Вторник, 18 февраля 2025, 16:49 мск

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«Это все игра»: в Киеве хотят помешать «мирному плану» Трампа

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Киев должен препятствовать мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, американского лидера надо втянуть в «длинную игру».

«Это все игра. Это все очень ранняя стадия. На нас, на европейцев, на Путина тоже совершается кавалерийское наступление, просто по-разному оформленное. Нам всем нужно его сдержать. По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы подвергаться его быстрому давлению, на которое он рассчитывает», – заявил Кулеба, слова которого цитируют украинские СМИ.

«Надо взять этот план, и сказать: «Спасибо, мы подумаем». Всё. Это очевидно», – пояснил экс-глава МИД Украины, комментируя варианты решения этого вопроса.

Как считает Кулеба, Киеву также не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп.

«Я вижу сейчас в американской позиции, они считают, что что-то вроде Минска-3 – это единственный реалистичный сценарий. Но тогда мы должны честно сказать людям: смотрите, мы не останавливаем войну, а просто уменьшаем интенсивность боевых действий. У нас будет какое-то квазиперемирие, во время которого будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах. Так будет продолжаться некоторое время, пока не вспыхнет новая война», – заявил Кулеба.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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