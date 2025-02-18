«Это все игра»: в Киеве хотят помешать «мирному плану» Трампа

Киев должен препятствовать мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, американского лидера надо втянуть в «длинную игру».

«Это все игра. Это все очень ранняя стадия. На нас, на европейцев, на Путина тоже совершается кавалерийское наступление, просто по-разному оформленное. Нам всем нужно его сдержать. По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы подвергаться его быстрому давлению, на которое он рассчитывает», – заявил Кулеба, слова которого цитируют украинские СМИ.

«Надо взять этот план, и сказать: «Спасибо, мы подумаем». Всё. Это очевидно», – пояснил экс-глава МИД Украины, комментируя варианты решения этого вопроса.

Как считает Кулеба, Киеву также не следует объявлять об остановке войны даже в случае перемирия, которого добивается Трамп.

«Я вижу сейчас в американской позиции, они считают, что что-то вроде Минска-3 – это единственный реалистичный сценарий. Но тогда мы должны честно сказать людям: смотрите, мы не останавливаем войну, а просто уменьшаем интенсивность боевых действий. У нас будет какое-то квазиперемирие, во время которого будут стрелять и убивать, но просто не в тех масштабах. Так будет продолжаться некоторое время, пока не вспыхнет новая война», – заявил Кулеба.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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