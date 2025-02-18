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Вторник, 18 февраля 2025, 17:23 мск

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Зеленский заявил о слабости Европы и «афганских» перспективах Украины

Архив, скрин видео офиса президента Украины

Европа оказалась слишком слабой, а Украина может стать вторым Афганистаном, если ей откажут во включении в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью германским СМИ.

«Вы не можете просто убрать это (членство в НАТО) со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0. У нас есть опыт того, что происходит, когда кто-то заканчивает что-то, не обдумав это, и очень быстро уходит», – цитирует Зеленского украинская пресса.

В то же время глава киевского режима заявил, что «Европа сегодня слаба», имея в виду численность военных сил и вооружения.

Комментируя российско-американские переговоры, глава киевского режима сказал, что без его участия результат на Украине не будет достигнут. «Всё, о чем Россия и США могут договориться – если они вообще хотят о чем-то договориться, – касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», – заявил Зеленский.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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