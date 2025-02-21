Зеленский надеется встретиться с Трампом раньше Путина

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского лидера Владимира Путина, передает Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

Поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Зеленский надеется, что подпишет этот договор лично с Трампом. По мнению агентства, заключение такой сделки может преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

Ранее сегодня Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут пройти без Зеленского – его присутствие там не обязательно.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube