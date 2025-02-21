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Пятница, 21 февраля 2025, 21:11 мск

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Зеленский надеется встретиться с Трампом раньше Путина

Фото: официальный тг-канал президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше российского лидера Владимира Путина, передает Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

Поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Зеленский надеется, что подпишет этот договор лично с Трампом. По мнению агентства, заключение такой сделки может преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

Ранее сегодня Трамп заявил, что переговоры по урегулированию украинского кризиса могут пройти без Зеленского – его присутствие там не обязательно.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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