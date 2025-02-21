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Трамп считает необязательным присутствие Зеленского на переговорах по Украине

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал новое жесткое заявление в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского лидера, присутствие этого «диктатора» на переговорах по урегулированию украинского кризиса необязательно.

«Он жалуется, что его нет на встрече, которую мы проводим в Саудовской Аравии, пытаясь выступить посредником. Ну, он был на встречах в течение трех лет с президентом, который не знал, что, черт возьми, он делает. Он был на встречах в течение трех лет, и ничего не было достигнуто. Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах, если честно. Он присутствовал на них в течение трех лет», – сказал глава Трамп в интервью радиостанции Fox News, которое цитирует РИА «Новости».

Американский лидер подчеркнул, что Зеленского не пригласили на встречу, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика.

Также Трамп сказал, что предыдущий президент США Джо Байден и Зеленский могли бы предотвратить нынешний кризис на Украине. «Фейковые СМИ всегда обрушиваются на меня, когда я говорю каждый раз: «О, это не вина России». Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, и на них напал тот, кто их намного больше и сильнее. Но Россию можно было бы отговорить от этого так легко», – заявил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в последние дни отношения между США и Украиной резко обострились на фоне заочной жесткой полемики Зеленского с Трампом. В частности, глава киевского режима публично выражал несогласие с позицией американского лидера и по поводу возобновления российско-американского диалога.

При этом глава киевского режима заявлял, что вопреки позиции Вашингтона планирует оставаться на посту президента до тех пор, пока Украину не примут в Евросоюз и НАТО. При этом он поспорил с Трампом насчет его слов о рейтинге доверия главе киевского режима в 4% и необходимости проведения выборов.

«Я очень разочарован», – сказал позже президент США в заочной полемике американский лидер и обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине, а также заявил, что глава киевского режима оказался «диктатором».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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