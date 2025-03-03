«Не думаю, что в таком формате следует продолжать...» Зеленский признал свою вину в скандале в Белом доме

Глава киевского режима Владимир Зеленский в общении с журналистами отказался детально обсуждать скандал, который сам спровоцировал в Белом доме в конце прошлой недели. При этом он дал понять, что признает свою ответственность за случившееся.

«Сам формат того, что случилось, я не считаю, что он принес что-то позитивное и дополнительное нам как партнерам. Я не хочу обсуждать, что произошло. Я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения», – заявил Зеленский, слова которого приводит украинская пресса.

«Я уверен, что эта ситуация пройдет и впереди более важные вещи. И если мы все будем более конструктивными, то я думаю, нас ждет результат положительный результат – приближение мира в Украине», – сказал глава киевского режима.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, проходившая 28 февраля в присутствии журналистов, переросла в перепалку и завершилась досрочно. Зеленский в ходе беседы перебивал Трампа и пытался с ним спорить в вопросах урегулирования украинского конфликта, что вызывало жесткую реакцию со стороны президента США. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США. По оценке американского лидера, Зеленский продемонстрировал нежелание урегулировать конфликт. В итоге пресс-конференцию по итогам переговоров отменили, а сделка по редкоземельным металлам, ради подписания которой Зеленский приехал в США, не была заключена.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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