Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признать окружение украинских войск в Курской области. По его словам, там подразделения ВСУ «выполняют задачи именно так, как это нужно».

«Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было отвлечено значительное количество российских сил по другим направлениям. Окружения наших войск нет», – говорится в заявлении Зеленского, которое опубликовано в его официальном телеграм-канале.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки вернули под контроль еще два поселка в Курской области. При этом за неделю с 8 по 14 марта было освобождено 28 населенных пунктов региона. По данным источников РИА «Новости», у ВСУ уже не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике. «Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают», – пояснил собеседник агентства.

Напомним, накануне оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал президент РФ. Таким образом Путин отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа «пощадить» украинские формирования в Курской области.

Как пояснял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, что при отказе сложить оружие все украинские боевики «будут последовательно и безжалостно уничтожены»

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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