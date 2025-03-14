Путин ответил на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области

В Кремле ознакомились с обращением президента США Дональда Трампа, который сегодня призвал пощадить военнослужащих ВСУ, заблокированных в Курской области. Как отметил российский лидер Владимир Путин, судьба украинских солдат будет зависеть, в том числе, от позиции Киева.

«Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм», – отметил глава российского государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности России.

«Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ», – уточнил свою позицию Путин.

По его словам, «для эффективной реализации призыва Президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен».

Москва, Светлана Антонова

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