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«Очень хорошие шансы» на мир: Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Архив. Фото c сайта CNN

Президент США Дональд Трамп назвал вчерашние переговоры по украинскому вопросу с российским лидером Владимиром Путиным «очень хорошими» и «продуктивными». По его словам, есть «очень хорошие шансы» на мир.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», – отметил Трамп в публикации в своей соцсети, очевидно имея в виду встречу в Кремле Путина со со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

При этом президент США, очевидно имея в виду Курскую область, обратил внимание, что в настоящий момент тысячи украинских солдат окружены российскими войсками и находятся в очень уязвимом положении. «Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни. Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог!» – заключил Трамп.

Ранее сегодня в Кремле сообщали, что после вчерашних переговоров в Кремле есть основания для острожного оптимизма относительно урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, в ближайшее время можно ожидать телефонный разговор президентов РФ и США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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