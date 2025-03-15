Кремль предупредил Киев о необходимости срочно сложить оружие в Курской области

У украинских войск ещё есть время, чтобы сложить оружие в Курской области, но оно стремительно истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Предложение] пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Напомним, накануне оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал президент РФ. Таким образом Путин отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа «пощадить» украинские формирования в Курской области.

Стоит отметить, что, по данным источников РИА «Новости», у ВСУ уже не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике. «Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают», – пояснил собеседник агентства.

Москва, Светлана Антонова

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