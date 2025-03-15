российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 марта 2025, 10:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль предупредил Киев о необходимости срочно сложить оружие в Курской области

У украинских войск ещё есть время, чтобы сложить оружие в Курской области, но оно стремительно истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Предложение] пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС.

Напомним, накануне оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал президент РФ. Таким образом Путин отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа «пощадить» украинские формирования в Курской области.

Стоит отметить, что, по данным источников РИА «Новости», у ВСУ уже не осталось путей организованного отступления из Курской области на технике. «Ситуация для них сложилась критическая. Все дороги контролируются с воздуха нашими войсками. Логистика под прицелом, и они это знают», – пояснил собеседник агентства.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Российский ответ: несколько областей Украины подверглись атакам со стороны ВС РФ / Система ПВО сбила 126 украинских беспилотников над шестью регионами России / В ДНР после атак ВСУ ранены три местных жителя / ВСУ разбомбили краеведческий музей в Судже: погибла мирная жительница / Медведев разъяснил слова Путина об украинских войсках в Курской области / Путин ответил на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области / «Как сын мне был, но поступил как гнида» – Лукашенко охарактеризовал Зеленского / «Очень хорошие шансы» на мир: Трамп рассказал о переговорах с Путиным

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,