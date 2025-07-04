Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки систем ПВО

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, обсуждался вопрос усиления украинской ПВО.

«Сегодня мы говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и, в более широком смысле, о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над усилением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», – сказал Зеленский.

Глава киевского режима также заявил, что его разговор с Трампом касался также возможностей оборонной промышленности, совместного производства и инвестиций.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак со своей стороны назвал беседу Трампа и Зеленского «очень важной» и «содержательной».

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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