СМИ: Келлог посетит Киев параллельно с визитом Уиткоффа в Москву

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг посетит Киев в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

По его данным, визит Келлога на Украину будет проходить параллельно с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Вместе с тем, как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, визит Келлога планируется, однако его дата еще неизвестна.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в среду или четверг на этой неделе. В Кремле допустили, что Уиткофф встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Позже источники ТАСС сообщили, что Уиткофф посетит Москву 6 августа.

Как сообщал «Новый День», визит Уиткоффа состоится после того, как Трамп установил крайний срок – конец этой недели – для России, чтобы предпринять шаги по урегулированию конфликта на Украине. В противном случае Трамп введет новые санкции.

Келлог последний раз посещал Киев в середине июля. В ходе визита он провел встречу с Владимиром Зеленским, министром обороны, главкомом ВСУ и главой ГУР Минобороны Украины.

Киев, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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