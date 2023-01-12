Глава Минпросвещения РФ поблагодарил курганцев за активную позицию по кетовской школе

В селе Кетово Курганской области сегодня открылась новая школа, которую областное правительство не выкупало у застройщика больше двух лет.

В открытии по видеосвязи принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Через многие сложности и трудности мы прошли, чтобы сегодня дети могли пойти в новую школу. Она стояла, ждала вас, ребята», – обратился к учащимся министр и поблагодарил их родителей за активную позицию.

Напомним, два года назад, когда областные власти отказались выкупать объект, посчитав, что застройщик завысил цену, возмущенные родители устроили в СМИ информационную кампанию, требуя от чиновников решить вопрос со школой. В ответ людей обвинили в давлении на государство и заставили извиняться. Также извиняться пришлось застройщику и банкиру, который выдавал кредит на строительство школы. Только летом прошлого года губернатор Вадим Шумков заявил, что стороны договорились о цене. В итоге она составила все тот же миллиард рублей, что ранее просил застройщик.

Курган, Ольга Федорова

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