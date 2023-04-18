В Кургане будут судить экс-главу управления ГО и ЧС

В Кургане будут судить бывшего начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города» Аркадика Галустова. Как сообщается на сайте Курганского городского суда, он обвиняется в халатности с причинением особо крупного ущерба (ст. 293 ч.1.1 УК РФ). Дело поступило в суд 17 апреля.

«Галустова обвиняют в том, что он плохо подготовился к пожароопасному сезону в 2022 году. Не сделал то, что должен был сделать», – сообщают источники «Нового Дня».

Аркадик Галустов уволился из администрации Кургана в октябре 2022 года, проработав в управлении почти 20 лет. На посту его сменил заместитель – Игорь Пилюгин, но он продержался в должности только до конца марта 2023 года. Понимая, что может повторить судьбу бывшего шефа, Пилюгин решил уйти перед началом нового пожароопасного сезона. Сейчас место руководителя управления занимает Владимир Ярков.

Напомним, в прошлом году Зауралье горело с апреля, на тушение пожаров в регионе было потрачено 447 млн рублей. Много людей потеряли в огне жилье, некоторые погибли. Минприроды РФ обвинило курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и заподозрило в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров. В этому году в Минприроды РФ заявили, что в Зауралье тормозится подготовка к пожароопасному сезону. 6 апреля 2023 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Курган, Ольга Федорова

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