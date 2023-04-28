В Зауралье из-за пожаров эвакуировали жителей деревень

В Курганской области 28 апреля из-за пожара эвакуировали жителей деревни Корнилово Варгашинского района.

По данным МЧС, в деревне горят 8 домов и надворных построек на общей площади 600 кв. м. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 га. На месте работают 38 человек и 7 единиц техники.

Ранее спасатели сообщили об эвакуации жителей села Юрахлы Варгашинского района, где из-за ландшафтного пожара загорелись хозяйственные постройки на площади 800 кв. м. Общая площадь ландшафтного пожара составляла 100 га. В 13:39 по местному времени пожар был локализован. Также сегодня горело в Шатровском и в Мишкинском районах.

Накануне, 27 апреля, эвакуировали жителей Кургана – огонь подошел к микрорайонам Утяк и Зайково, СНТ «Изумрудный». Также эвакуация шла в Кетовском районе, где на станции Логовушка огнем были уничтожены несколько десятков жилых домов и погиб человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ».

Напомним, 6 апреля генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году Минприроды обвиняло курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров.

Курган, Ольга Федорова

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