Жители сгоревшей курганской деревни получат жилищные сертификаты

Жители курганской деревни Логоушка, лишившиеся единственного жилья в результате масштабного пожара, получат жилищные сертификаты. Об этом заявил губернатор Вадим Шумков.

Всего, по данным МЧС, в Логоушке пострадало 79 жилых строений. Из них 33 дома были зарегистрированы и являлись единственным жильем (их владельцы получат сертификаты по нормативам Минстроя РФ), 24 объекта были также зарегистрированы, но являлись не единственным жильем (владельцы получат выплату в размере 300 тыс. руб.), еще 22 объекта зарегистрированы не были (их владельцы получат жилищные сертификаты по 500 тыс. руб.).

Те, кто лишился иных построек (дач, летних домиков) и не имел на них зарегистрированных прав, получат выплату в размере 100 тысяч рублей.

В ходе совещания с членами правительства РФ Вадим Шумков доложил Владимиру Путину о том, что на выплаты курганцам, пострадавшим во время ЧС, необходимо 120 млн рублей. Губернатор попросил президента об оказании региону разовой целевой финансовой помощи из Резервного фонда.

Напомним, 27 апреля деревня Логоушка выгорела почти полностью, погиб один человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ».

Ранее, 6 апреля, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году Минприроды обвиняло курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров.

Курган, Ольга Федорова

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