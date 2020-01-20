В Кремле оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможных досрочных выборах в Госдуму. Представитель Кремля дал однозначно понять, что такие предположения не имеют ничего общего с реальностью.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», – сказал Песков, слова которого цитирует РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщила, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент. «В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы», – сообщил собеседник издания, пояснив, что самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Как известно, срок полномочий Госдумы VII созыва, избранной в 2016 году, истекает в сентябре 2021 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.01.20

Выявлен новый неудаляемый троян для устройств на Android. / Совет Федерации реформирует свой банковский совет: сенатор Журавлев сядет в кресло Турчака. / Народ продолжит нищать: 25% россиян не ждут от Мишустина ничего хорошего – опрос. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»