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Понедельник, 20 января 2020, 16:15 мск

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В Кремле оценили вероятность досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию о возможных досрочных выборах в Госдуму. Представитель Кремля дал однозначно понять, что такие предположения не имеют ничего общего с реальностью.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», – сказал Песков, слова которого цитирует РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщила, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент. «В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы», – сообщил собеседник издания, пояснив, что самороспуск «позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Как известно, срок полномочий Госдумы VII созыва, избранной в 2016 году, истекает в сентябре 2021 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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