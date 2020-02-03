«Единая Россия» предложила жителям РФ «скинуться» на реализацию своих проектов

Представители «Единой России» предложили пополнять региональные бюджеты за счет инициативных платежей граждан и бизнеса, за счет этих средств будут реализованы выдвинутые местными жителями инициативы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие законопроекты сегодня внесли в Государственную думу вице-спикеры верхней и нижней палат парламента, «единороссы» Андрей Турчак и Сергей Неверов, а также сенатор Олег Мельниченко.

Документы предполагают поправки в Бюджетный кодекс и федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления». В частности, согласно идее авторов законопроектов, в Бюджетном кодексе будет урегулирован вопрос поступления инициативных платежей – добровольных пожертвований граждан и бизнеса на реализацию необходимых для данного муниципалитета или региона конкретных проектов.

Инициативные платежи будут относиться к неналоговым доходам бюджетов, и направлять их можно будет только на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения, говорится в пояснительной записке.

Второй законопроект предполагает дополнение закона о местном самоуправлении статьей, которая вносит понятие «проект инициативного бюджетирования», что обеспечит «участие жителей муниципального образования или его части в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержку реализации их инициатив по решению вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, имеющих приоритетное значение для жителей». Инициаторами такого проекта могут быть гражданин, инициативная группа граждан, органы ТОС или староста сельского населенного пункта. Региональным законом субъект РФ может дополнить этот список.

Как отмечают авторы документа, каждый проект должен содержать, в частности, постановку проблемы, предлагаемые пути ее решения, смету и источник финансирования. До внесения в местную администрацию проект должен быть рассмотрен на собрании или конференции местных жителей, а власти обязаны дать ответ по таким инициативам в течение 30 дней. При этом чиновники могут отказать в реализации проекта не только по причине нехватки денег, но и в случае, если он не понравится местной думе.

В пояснительной записке отмечается, что «главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов Российской Федерации, позволяющей обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов путём разработки и внесения в орган местного самоуправления проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение местных проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей муниципальных образований или их частей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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