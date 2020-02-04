В Госдуме перестановки: мандатов лишились два депутата, а экс-тренер Валерий Газзаев сменил комитет

Депутаты Госдумы досрочно освободили от полномочий двоих коллег, которые получили должности в системе исполнительной власти: «единоросса» Александра Грибова и «эсера» Олега Николаева. Благодаря этому еще один представитель «Справедливой России» Валерий Газзаев получил должность главы думского комитета – но не по физической культуре, а по делам национальностей.

Как пояснил первый зампред комиссии по мандатным вопросам Иван Квитка, досрочно прекратить полномочия депутата Александра Грибова предложено после его назначения заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Олег Николаев после отставки главы Чувашии Михаила Игнатьева был назначен врио руководителя республики.

Должность главы думского комитета по делам национальностей, которую занимал Николаев, парламентарии передали его коллеге по фракции – депутату Газзаеву. Отдельным постановлением бывшего тренера вывели из состава комитета по физической культуре, где он был заместителем председателя.

Депутаты поддержали эти перестановки единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.20

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