«Ветераны жалуются»: Жириновский предложил объявить госзаказ на оптимистичную «Песнь Победы»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с неожиданной инициативой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении законопроекта о «минуте молчания» в День памяти и скорби политик заявил, что России нужна новая песня о Победе в Великой Отечественной войне – оптимистичная.

Жириновский обратил внимание, что ветераны после приемов в Кремле жалуются, что там звучит слишком много грустных песен. «И в белых превратились лебедей», – процитировал лидер ЛДПР. – Прекрасная песня, но это же не про них! Они-то живы!».

В этой связи парламентарий предложил объявить госзаказ на «песнь Победы». «Чтобы это была новая песнь, радостная, с оптимизмом, чтобы им хотелось улыбаться под эту песню, – отметил Жириновский. – Потому что многие песни – вот «Вставай, страна огромная!», мы что, улыбаться будем под нее? Или «Здравствуй, мама, возвратились мы не все» – опять про смерть. Нужна новая песнь».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.20

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