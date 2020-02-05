В России будет официальная «минута молчания»

В России появится общефедеральная минута молчания, которую будут объявлять в День памяти и скорби 22 июня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Его авторами выступили представители всех политических фракций нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение поправок в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» и «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В частности, авторы документа предложили объявлять ежегодно общефедеральную минуту молчания в День памяти и скорби. «Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12-15 по московскому времени – точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора, – говорится в пояснительной записке. – Организация Правительством Российской Федерации порядка ежегодного проведения общероссийской минуты молчания 22 июня позволит единовременно объявлять во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда, минуту молчания в память об одном из самых трагических дней в истории нашего Отечества, когда без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в соответствии с заранее подготовленными планами без какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания».

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая назвала это предложение «временем исторического факта, которое позволяет соединить всю страну независимо от часовых поясов». «Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет», – отметила она.

«Я очень надеюсь, что уже в этом году в 12:15 вся страна почтит память тех, кого мы помним, и кому мы безмерно благодарны за нашу жизнь», – заявила Яровая.

В ходе обсуждения законопроекта, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак со своей стороны призвал не стесняться «всего того героического, что было во всей нашей многовековой истории». «Все должно быть подчинено этим датам, этим славным воинским событиям! Начиная с детских садов, единая трактовка, единые учебники, единые лекторы, которые разделяют, – призвал он. – Не должно быть тех, кто пытается представить наших героических разведчиков и командиров что это бездарные люди».

«Ни один немец не закрыл собой ни дзот, ни пулеметное гнездо. А у нас был массовый героизм. Массовый! Это не кто-то заставлял, не пулеметы гнали людей на массовый героизм, никто их не заставлял. Именно массовый героизм позволил нам выбрать эту войну», – подчеркнул Рыжак.

Его коллега по фракции Дмитрий Ионин назвал законопроект важной инициативой, которая поможет восстановлению исторической памяти, «которой, к сожалению, с уходом того поколения становится все меньше». При этом, подчеркнул депутат, перед современниками встала проблема перевирания истории, однако не со стороны внешнеполитических оппонентов, а со стороны представителей собственной же власти. «Это огромная проблема», – подчеркнул он, и напомнил о выступлении спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, «который с 1982 года занимает эту должность». «Он оскорбил целый каомцкий народ, объявив их всех пособниками фашистов. Народ, в котором 4 тысячи человек имеют медали Великой отечественной войны, и который воспитал 9 Героев СССР», – отметил парламентарий и подчеркнул, что с приближением 75-летия Победы представители власти будут выступать все чаще, и им следует быть очень аккуратными в своих заявлениях.

При этом Ионин вновь призвал принять закон о детях войны, указав, что в некоторых регионах страны такие инициативы уже приняты – что вызывает некоторые вопросы. «Почему на Ямале дети войны есть, а в Тюменской области, в состав которой входит ЯНАО, нет? – указал он. – Это что, разные дети, они жили в разных странах? До 75-летия Победы вопрос о детях войны надо закрыть. Даже на Украине, где фашизм поднимает голову к сожалению, дети войны есть».

В итоге законопроект о минуте молчания поддержали единогласно 413 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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