Госдума окончательно одобрила скандальный закон от «охотничьего лобби»

Сегодня нижняя палата российского парламента в окончательном третьем чтении одобрила законопроект, разрешающий охоту в вольерах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ поддержали 307 депутатов, против голосовали 100. О своем отказе поддержать эту инициативу «единороссов» Николая Николаева, Владислава Резника, Максима Щаблыкина и Николая Валуева заявили «эсеры» и либерал-демократы.

«О каких-то шансах животного на выживание говорить не приходится, скорее мы говорим об убийстве и забое», – констатировал депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, комментируя законопроект. Парламентарий напомнил, что представители его фракции уже выступали против контактной притравки, когда собак натравливают на живых диких животных, лишенных возможности защищаться. «Животное становится собственностью, и с ним живодеры могут делать что угодно», – подчеркнул Андрейченко.

По его оценке, такая же ситуация сложилась со скандальной «китовой тюрьмой» в Приморье. В этой связи депутат предупредил, что принятие закона может привести к исчезновению целых видов. «Понятно, что некоторые на этом заработают. Это не очень похоже на охоту, если мы так будем относиться к животным, это же отношение может потом распространиться и на людей», – указал он.

Аргумент авторов документа, что сейчас и так существует охота в вольерах, Андрейченко назвал несостоятельным. «По той же логике, может, стоит легализовать проституцию или деятельность наемных убийц, раз это уже есть?» – отметил он.

Однако «единороссов» эти доводы не убедили. Соавтор документа, экс-боксер Николай Валуев обвинил коллег из оппозиции в желании заработать политические очки на выступлениях против законопроекта. «Не забывайте, что данная практика существует и за границей, на которую вы так любите ссылаться», – заявил он, подчеркнув, что все остальные федеральные законы из природоохранной сферы «никто не отменял».

«Мы даем охотпользователям реальный инструмент, чтобы поднять упадочные хозяйства. Никакое хозяйство не может существовать без какой-то экономической целесообразности. Конечно, никто не собирается в этих условиях преследовать этих животных», – заверил Валуев, подчеркнув, что размер огороженного участка должен быть не менее 50 гектаров.

Напомним, в первом чтении законопроект поддержали 305 депутатов, а соавтор документа депутат Владислав Резник заявил, что испытывает гордость, когда его обвиняют в охотничьем лобби.

Москва, Татьяна Дорофеева

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