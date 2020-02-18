Пора домой: в Вене суд разрешил экстрадицию экс-чиновника Минкультуры РФ

Сегодня вступило в силу решение об экстрадиции бывшего главы департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо, который скрывался в Австрии от уголовного преследования в России, где он обвиняется в крупном хищении бюджетных средств.

На сегодняшнем заседании Высший земельный суд Вены не удовлетворил апелляцию Мазо, передает РИА «Новости». При этом адвокаты уже заявили, что продолжат оспаривать решение о выдаче своего подзащитного.

Как сообщал «Новый День», в России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. По делу проходит обвиняемым также экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов.

По версии следствия, Мазо, Пирумов и их подельники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей.

Напомним, в 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по «делу реставраторов». Речь идет о хищении 164 млн бюджетных рублей при реставрации различных культурных объектов. Он, как и другие фигуранты, получил реальный срок, но был освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок под стражей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.02.20

Ограничения для министров и послабление для президента: что хотят закрепить в Конституции. / Более 100 медиков и психологов заявили о пытках Ассанжа. / Госдума окончательно приняла закон о бесплатном горячем питании школьников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»