Российским судам запретят ускоренно рассматривать дела о тяжких преступлениях

Госдума поддержала инициативу Верховного суда об отмене особого порядка рассмотрения уголовных дел о тяжких преступлениях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», это означает, что процессы по таким делам будут проводиться только в полном, а не сокращенном объеме, даже в случае полного признания подсудимым своей вины.

Как пояснил представитель Верховного суда РФ Владимир Давыдов, особый порядок рассмотрения дел по тяжким уголовным преступлениям был введен в практику только в 2003 году, когда суды испытывали проблемы с массовым наплывом уголовных дел. «В первоначальной редакции статья 314 УПК РФ предусматривала применение особого порядка судебного разбирательства по правилам главы 40 УПК РФ – только по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Такой порядок вводился законодателем в целях обеспечения процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности. Последующее изменение закона позволило выносить приговоры без проведения судебного разбирательства в общем порядке также при согласии обвиняемого с обвинением в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы».

Сейчас в упрощенном порядке рассматривается почти 70% всех дел в судах общей юрисдикции. Давыдов подчеркнул, что в особом порядке прошли судебные процессы в отношении 84 тысяч человек, обвиненных в тяжких преступлениях, что составляет 58% от их общего числа.

Парламентарии без возражений поддержали законопроект в первом чтении. За проголосовало 389 парламентариев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.20

«Роснефть» тратит на дивиденды несоизмеримые суммы: в Госдуме возмутились расширяющимся льготам для добывающей отрасли. / «Со мной будет веселей», – Шнуров вступил в Партию Роста. / Госдума окончательно разрешила тратить маткапитал на строительство дома на даче. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»