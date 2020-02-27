Российские кондитеры предупредили о росте цен на сладости

Введение обязательной маркировки продукции в кондитерской отрасли поднимет цены на сладости на 7-10%. В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) подсчитали, что затраты бизнеса на оборудование составят 42 млрд рублей. При этом контрафакта в этой сфере нет, отмечают производители.

Российские кондитеры опасаются, что на «сладкую» отрасль также распространится распоряжение правительства о введении обязательной маркировки продукции, передает «Интерфакс». «Наша отрасль пока в нее не включена. Но на нас определенное структурное подразделение Минпромторга внимательно смотрит, потому что отрасль емкая, финансы есть», – цитирует агентство президента АСКОНД Сергея Носенко.

В ассоциации уже подсчитали, что за год затраты профильного бизнеса на приобретение оборудования для нанесения маркировки составят 42 млрд рублей, а текущие ежегодные затраты могут доходить до 60 млрд рублей. При этом кондитерам до сих пор никто не разъяснил, каким образом следует маркировать весовые продукты – например, печенье.

Маркировка вводится для защиты потребителя от контрафакта – однако, подчеркивают в АСКОНД, в кондитерской отрасли и так нет контрафакта, поэтому здесь бороться с ним бессмысленно.

Правительство РФ утвердило перечень подлежащих маркировке товаров своим распоряжением от 28 апреля 2018 года. В него вошли табачная продукция, шины и покрышки, фотокамеры и фотовспышки, одежда, обувь, духи и туалетная вода, постельное, столовое и кухонное белье. Летом этого года кабинет министров планирует также ввести маркировку молочной продукции.

Бизнес регулярно предупреждает о грядущем серьезном росте цен из-за затрат на внедрение системы маркировки, и Минпромторг уже объявил, что предприятия, маркирующие товары, смогут претендовать на господдержку. По информации «Интерфакса», субсидии из федерального бюджета пойдут через «Российский фонд технологического развития».

Единым оператором маркировки стал ЦРПТ. 50% в нем через аффилированные компании принадлежит Алишеру Усманову, 25% «Ростеху» и 25% Александру Галицкому (25%).

Москва, Татьяна Дорофеева

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