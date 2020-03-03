Признак скорых выборов: в Госдуме проводили в правительство РФ еще одного видного «единоросса»

Переход депутатов Госдумы от «Единой России» на работу в новый состав правительства РФ является признаком скорых перевыборов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил представитель фракции КПРФ Николай Харитонов сегодня на пленарном заседании нижней палаты в ходе обсуждения постановления Госдумы о досрочном сложении полномочий депутата от «ЕР» Ольги Баталиной, которая назначена заместителем министра труда и социальной защиты РФ.

«Я помню, когда Татьяну Яковлеву отправляли в Минздрав, – отметил Харитонов. – До чего Минздрав дошел в России – мы знаем сегодня. Но обаятельная, красивая. А сегодняшние награды и переходы в правительство – это предвестник скорых перевыборов».

В начале заседания коллеги наградили Баталину высшей наградой Госдумы. Медаль депутату вручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Вот наградили – и в долгий путь, – пожелал коллеге по фракции «единоросс» Отари Аршба. – От себя лично пожелаю, и уверен, палата поддержит – пожелаю тебе всегда демонстрировать, Ольга Юрьевна, твои основные качества: корректную напористость и нацеленность на результат. Всего тебе доброго в новой должности».

На такое решение и прощание с депутатом отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы вот так просто и легко решаем, а в других парламентах долго разговаривают с тем, кто уходит из парламента, – заявил он. – В британском или немецком я бы вам такой вопрос задал: какие основания для вашего перехода в правительство? Квота от партии, чтобы усилить роль женщин в правительстве, или по деловым качествам, которые у вас проявились здесь, и вы должны укрепить это направление в министерстве труда? Потому что нам в оппозиции никто ничего не предлагает вообще ни по одной квоте. Мы рады за вас, рады, что правительство будет сильнее и у него будет бешеный успех, и мы просто представляем, какие это будут успехи уже в ближайшее время. Но вот немножко можете объяснить – вы сами туда хотели перейти?»

Готовящуюся дискуссию пресек спикер Госдумы. Володин предложил «начать реализовывать эту процедуру, когда депутаты от ЛДПР будут переходить на работу в правительство». «Насколько я понимаю, это может случиться в ближайшее время», – заметил он, подчеркнув, что «решения принимает работодатель, в данном случае – правительство, и что касается качеств востребованности – это его право и его решение».

В результате за постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий Баталиной проголосовало 384 парламентария. «Ряд депутатов не голосовал, – отметил Володин. – Ольга Юрьевна, они хотели, чтобы вы и дальше были с ними. Но это ваше решение».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.03.20

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