«Это маневр по обналичиванию ФНБ»: Силуанов объяснил, где правительство найдет деньги на президентские инициативы

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, где будут найдены средства на выполнение социальных указов президента после того, как закончатся деньги от продажи Сбербанка. По его словам, в распоряжении правительства есть дополнительные резервы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему возможных проблем с финансированием социальных выплат поднял депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, назвав сделку с акциями Сбербанка «обналичиванием» и «раскассированием Фонда национального благосостояния». «Все понимают, что покупка Сбербанка правительством – это маневр по обналичиванию либо по раскассированию ФНБ и получению средств для решения тех задач, которые стоят в [законопроекте о поправках в федеральный бюджет для исполнения послания президента], – заявил парламентарий. – Но расходы долговременные, а денег от продажи Сбербанка хватит на три года по общим расчетам. Откуда через три года мы найдем средства на дополнительное финансирование? И не лучше ли было поднять планку отсечения цены на нефть на два доллара, что реально и допустимо? Тем более цена на нефть будет колебаться около нынешней границы».

В ответ министр финансов РФ обратил внимание, что планка отсечения цены на нефть и так растет каждый год – сегодня она составляет 42,4 доллара, а в 2023 году дойдет до 45 долларов. «Но с другой стороны это всегда риск: если цены не нефть упадут, есть такие риски, то нам тоже нужны ресурсы, чтобы иметь финансовую возможность обеспечить наши первоочередные обязательства», – подчеркнул Силуанов.

Министр также заверил, что в последующие годы средства на реализацию социальных обязательств послания президента будут найдены. «Первое – это рост доходов, который есть и планируется у федерального бюджета, – уточнил он. – Второе – это те нераспределенные резервы, которые у нас утверждаются в ежегодном бюджете на второй и третий год планового периода. Это 2,5 и 5% всех расходов. Мы их не распределяем. Это около 600-700 млрд рублей. Эти деньги как раз будут являться источником для финансирования послания в последующие годы».

Как сообщал «Новый День», ранее о том, что средства на выполнение указов президента закончатся через три года, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент РФ, в частности, предложил обеспечить горячим бесплатным питанием всех российских учащихся начальной школы, выплачивать материнский капитал при рождении первенца, повысить «детские» выплаты и модернизировать первичное звено здравоохранения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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