Кудрин предупредил, что средства на президентские меры соцподдержки населения закончатся через три года

Через три года правительству РФ придется искать новый источник средств на выполнение мер соцподдержки, указанных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы. Он обратил внимание, что сейчас на эти цели фактически пойдут средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), выделенные на выкуп Сбербанка у ЦБ РФ, однако после 2022 года они иссякнут.

Как отметил Кудрин, в целом на выполнение мер, оговоренных в послании главы государства, потребуется 1 трлн 848 млрд рублей. Поправки в федеральный бюджет, которые правительство РФ внесло 19 февраля, предусматривают рост доходов бюджета за три года примерно на 1 трлн 600 млрд рублей. Фактически расходы на реализацию послания главы государства больше, чем объем дополнительных доходов – поэтому «обеспечение мер послания осуществляется за счет перераспределения других расходов», пояснил глава Счетной палаты РФ.

По словам Кудрина, в значительной степени источником доходов стала продажа Сбербанка за счет средств ФНБ. «Это вполне логично, поскольку мы давно собирались сменить собственника Сбербанка и уйти от конфликта интересов внутри ЦБ РФ», – подчеркнул он.

Между тем, как отметил глава Счетной палаты, в двух разных законопроектах, внесенных правительством РФ, указаны разные поступления от этой сделки. Согласно одному из них, в 2020 году в бюджет должно поступить 500 млрд рублей, в 2021 – 650 млрд, и в 2022 – 400 млрд рублей. «Но сейчас в законопроекте о бюджете учтены только доходы в 300 млрд на 2021 год, и 400 млрд – на 2022, – уточнил Кудрин. – Надеемся, что в последующих поправках будут полностью учтены средства от продажи Сбербанка».

Вместе с тем Кудрин обратил внимание, что социальные меры, которые были заявлены главой государства, имеют долгосрочный характер и являются постоянными социальными расходами, однако источник, который будет использован, чтобы они выполнялись – временный. «То есть это доходы от продажи банка. Таким образом за горизонтом трехлетки нам нужно будет видеть другой источник, определяющий постоянный доход», – указал он.

По мнению главы Счетной палаты, правительству РФ придется или перераспределять расходы внутри бюджета, или искать дополнительные источники доходов. Кудрин напомнил о своей позиции – изменить цену отсечение с 40 долларов за баррель на 45 долларов. «Мы все-таки будем тратить де-факто, – отметил Кудрин. – Ранее, когда мы предлагали эту меру, правительство и ЦБ говорили, что это повлияет на макроэкономику и снизит долгосрочную устойчивость бюджета. Сегодня мы это видим без достаточной оценки влияния на макроэкономику средств ФНБ».

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент РФ, в частности, предложил обеспечить горячим бесплатным питанием всех российских учащихся начальной школы, выплачивать материнский капитал при рождении первенца, повысить «детские» выплаты и модернизировать первичное звено здравоохранения.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.03.20

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